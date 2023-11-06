6 ноября, 07:53
Военная операция на Украине

МО РФ показало кадры уничтожения "Ланцетом" автомобиля подвоза боеприпасов ВСУ

© Минобороны РФ

По данным ведомства, транспортное средство противника замаскировали в лесопосадке, его обнаружили операторы БПЛА

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Автомобиль подвоза боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), замаскированный в лесопосадке, уничтожен при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет". Об этом сообщили в Минобороны России, сопроводив сообщение видео с моментом уничтожения.

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"Большегрузный автомобиль подвоза боеприпасов ВСУ, замаскированный в лесополосе, был обнаружен операторами БПЛА и уничтожен барражирующим боеприпасом", - говорится в сообщении.

Беспилотник "Ланцет" производится компанией Zala Aero (входит в концерн "Калашников" Ростеха). Он оснащен несколькими типами систем наведения и телевизионным каналом связи, по которому оператору передается изображение цели. Барражирующий боеприпас способен поражать цели в радиусе до 40 км, его максимальная взлетная масса составляет 12 кг. В сентябре сообщалось, что дальность полета барражирующего боеприпаса продолжит увеличиваться при условии улучшения стабильности и качества передачи видеосигнала оператору и может превысить 70-80 км. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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