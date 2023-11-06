В Херсонской области сообщили об уничтожении более 60 военнослужащих ВСУ у островов

По словам представителя оперативных служб региона, соединения группировки войск "Днепр" также ликвидировали пушку-гаубицу Д-20 с боекомплектом, две Д-30, М777 на херсонском направлении

ГЕНИЧЕСК, 6 ноября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении в районе островов Фролова, Крынки и Алёшкинский скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены лодка противника в районе острова Фролова (потери ВСУ живой силе - шесть погибших), скопление живой силы противника в районе острова Крынки (потери ВСУ в живой силе - 35 погибших), скопление живой силы противника в районе острова Алёшкинский (потери ВСУ в живой силе - 22 погибших)", - сказал он.

На этом же направлении в районе Тягинки уничтожена пушка-гаубица Д-20 с боекомплектом (потери ВСУ в живой силе составили четыре погибших и три раненых), около Инженерного - гаубица Д-30 (потери ВСУ в живой силе - пятеро погибших и двое раненых). Еще две гаубицы - Д-30 и М777 - уничтожены в районе населенного пункта Токаревка в островной зоне (потери ВСУ в живой силе - восемь погибших и пять раненых). На каховском направлении атакована позиция ВСУ - восемь украинских военнослужащих погибли, четверо ранены.

По данным представителя оперативных служб Херсонской области, 5 ноября в течение дня ВСУ выпустили 11 снарядов из ствольной артиллерии по Алёшкам, 20 - по Крынкам, 8 - по Подстепному, 9 - по Казачьим Лагерям, по 6 - по Малой Кардашинке и Обрывке.

В течение ночи украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагеря, Алёшки, Песчановка, выпустив в общей сложности 25 снарядов из ствольной артиллерии.