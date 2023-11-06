МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, противник за сутки потерял до 220 военных

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки потеряли до 220 военных, отражены две атаки в районах Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки, сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - сообщили в министерстве.