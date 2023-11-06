6 ноября, 11:04,
обновлено 6 ноября, 11:19
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о перехвате 2 ракет HIMARS и 23 беспилотников ВСУ за сутки

По данным ведомства, их зафиксировали в районах населенных пунктов Сватово, Кременная, Кривошеевка ЛНР, Курдюмовка, Васильевка, Каменка ДНР, Токмак, Энергодар и Пологи Запорожской области

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ за сутки перехвачены 2 реактивных снаряда HIMARS и уничтожены 23 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

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"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сватово, Кременная, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Васильевка, Каменка Донецкой Народной Республики, Токмак, Энергодар и Пологи Запорожской области", - сообщили в российском военном ведомстве. 

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