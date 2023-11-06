6 ноября, 11:04, Военная операция на Украине МО РФ сообщило о перехвате 2 ракет HIMARS и 23 беспилотников ВСУ за сутки

По данным ведомства, их зафиксировали в районах населенных пунктов Сватово, Кременная, Кривошеевка ЛНР, Курдюмовка, Васильевка, Каменка ДНР, Токмак, Энергодар и Пологи Запорожской области