МО РФ назвало потери ВСУ на южнодонецком направлении за сутки

По данным ведомства, они составили до 115 военнослужащих

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Суточные потери Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении составили до 115 военнослужащих, а также 2 автомобиля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 автомобиля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки и Старомайорского Донецкой Народной Республики.