6 ноября, 11:06,
обновлено 6 ноября, 12:03
Военная операция на Украине

МО РФ назвало потери ВСУ на южнодонецком направлении за сутки

По данным ведомства, они составили до 115 военнослужащих

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Суточные потери Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении составили до 115 военнослужащих, а также 2 автомобиля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Потери противника составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 автомобиля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки и Старомайорского Донецкой Народной Республики. 

Теги:
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