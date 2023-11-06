МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в районе Работино

По данным ведомства, потери противника на запорожском направлении составили до 160 военнослужащих

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ отразили атаку 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, а также нанесено огневое поражение подразделениям 33-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 3 автомобиля, а также артиллерийская система М777.