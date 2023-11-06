МО РФ сообщило о поражении мест хранения безэкипажных катеров ВСУ

По данным ведомства, российские военнослужащие также нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 117 районах

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили места хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в российском Минобороны.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, нанесено поражение живой силе и военной технике в 117 районах", - говорится в сообщении.