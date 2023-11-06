6 ноября, 16:24
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Минобороны РФ сообщили о завершении ротации личного состава миротворцев в Карабахе

В ведомстве отметили, что российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Ротация личного состава миротворческого контингента РФ в Карабахе завершена. Как сообщили в Минобороны РФ, также завершена отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта.

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"Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. 

Теги:
РоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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