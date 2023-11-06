Минобороны РФ сообщило об авиаударах по складу и двум укрытиям боевиков в Идлибе

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, в результате минометного обстрела по позициям правительственных сил республики, расположенным в районе населенного пункта Икко, погиб один военнослужащий

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России нанесли несколько авиационных ударов по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб, поразив склад и два укрытия. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. В провинции Идлиб поражены склад материальных средств и два подземных укрытия боевиков", - сказал он.

По словам представителя ЦПВС, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В результате минометного обстрела по позициям сирийских правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Икко, погиб один военнослужащий, один получил ранения.

Также, по словам контр-адмирала, со стороны авиации "международной антитеррористической коалиции" во главе с США за сутки в районе Эт-Танф зафиксировано семь нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-18 и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C.

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - отметил Кулить.