На базе батальона Судоплатова создали производство и обучение операторов БПЛА

За двое суток один 3D-принтер способен отпечатать все детали для беспилотника, далее из них собирают готовую конструкцию, оснащают электроникой и программируют, рассказали в Минобороны РФ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Школа по обучению операторов дронов, а также производство ударных FPV-беспилотников налажено на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова создана школа обучения операторов беспилотных летательных аппаратов, а также налажено производство ударных FPV-дронов для нужд подразделений российской группировки войск, выполняющих боевые задачи специальной военной операции", - сообщили в Минобороны.

В небольшом помещении добровольческого батальона печатают сотни дронов-камикадзе для подразделений на передовой. За двое суток один 3D-принтер, который находится на оснащении школы, способен отпечатать все детали для беспилотника, далее из них собирают готовую конструкцию, оснащают электроникой и программируют.

"Производство небольшое, но в этом его преимущество. Можно оперативно внести изменения в конструкцию или быстро выполнить индивидуальный заказ для подразделения под конкретную боевую задачу. Очередь на занятия расписана на много месяцев вперед. Обучение курсантов проходит как с начального этапа, так и опытные бойцы прибывают для повышения своей квалификации, а также передачи своего боевого опыта, полученного на линии боевого соприкосновения", - отметили в военном ведомстве.

По информации Минобороны РФ, будущих операторов дронов учат пикировать, держать горизонт, попадать в небольшие проемы, правильно занимать позицию для корректировки огня артиллерии. Обучение занимает минимум сто часов учебного налета. Каждый оператор также обучается проектированию и программированию ударных беспилотников, изучает всю техническую часть и после работы на тренажерах допускается к полетам на полигоне.

Всего в настоящее время обучение прошли около 300 операторов - военнослужащих различных силовых структур, ведомств и добровольческих формирований.