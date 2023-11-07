Расчеты РЗСО "Град" поразили скопление силы ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны России добавили, что расчеты РСЗО поддерживают действия военнослужащих штурмовых отрядов, накрывая огнем позиции украинских войск

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Центрального военного округа поразили районы скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Получив данные о месте нахождения противника от разведывательных подразделений, военнослужащие расчета прибыли в район боевого применения. Произведя комплекс мероприятий по развертыванию боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы произвели наведение машины на цель и реактивными снарядами калибра 122 мм залпом произвели уничтожение противника на дистанции около 10 км. Слаженные действия военнослужащих расчета РСЗО "Град" позволяют оперативно наносить огневое поражение выявленных мест скопления личного состава и техники противника", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что расчеты РСЗО поддерживают действия военнослужащих штурмовых отрядов, накрывая огнем позиции ВСУ.

"Град" - советская и российская РСЗО калибра 122 мм. Предназначена для поражения мотопехотных и пехотных подразделений противника в местах сосредоточения, на марше и в боевых порядках, а также артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО и объектов тыла. Максимальная дальность стрельбы - 40 км, количество направляющих - 40, время полного залпа - 20 секунд. Модернизированная версия системы, находящаяся на вооружении Вооруженных сил РФ, носит название "Торнадо-Г".