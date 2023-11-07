Штурмовая группа ВДВ захватила опорный пункт ВСУ в районе Артемовска

В ходе боя десантники уничтожили одну БМП-1 и легкий танк западного производства, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожила технику на опорном пункте Вооруженных сил Украины в районе Артемовска. Как сообщили в Минобороны РФ, опорный пункт в результате действий десантников был взят, также была отражена контратака.

"Воины "крылатой пехоты" в составе небольших штурмовых групп с нескольких направлений незаметно приблизились к опорному пункту ВСУ, где, по данным разведки, одно из подразделений украинских формирований готовилось к выдвижению в сторону наших оборонительных позиций, и стремительно атаковали их. В ходе боя десантники смогли захватить и уничтожить одну единицу БМП-1 и легкий танк западного производства. Впоследствии наши подразделения закрепились на занятых позициях противника, который спешно отступил", - говорится в сообщении.

Уточняется, что штурмовое подразделение также отбило контратаку противника на этот опорный пункт. Группа огневой поддержки применила автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя" против наступающих украинских военных.