7 ноября, 09:39,
обновлено 7 ноября, 09:43
Военная операция на Украине

Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС

По словам собеседника агентства, зенитную ракетную систему использовали в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские войска применили в СВО зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 "Триумф" с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активными головками самонаведения.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству.

"Россия в ходе специальной военной операции на Украине использовала ЗРС С-400 "Триумф" в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В составе ЗРС С-400 использовались ЗУР с активными головками самонаведения. Все это обеспечило успех применения системы по авиации противника", - отметил собеседник агентства. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация