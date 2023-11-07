Шойгу: РФ отвергает политическое давление со стороны Запада во главе с США

Россия совместно с Никарагуа и другими союзниками будет противодействовать их угрозам, заявил министр обороны

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Россия отвергает диктат и политическое давление со стороны США и других западных стран, совместно с Никарагуа и другими союзниками будет противодействовать их угрозам, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы отвергаем диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных государств во главе с Соединенными Штатами от дипломатии к шантажу и угрозам. С Никарагуа и другими единомышленниками будем этому противодействовать, обращать внимание на недопустимость подобного поведения ", - сказал Шойгу на переговорах с главнокомандующим Армией Республики Никарагуа Хулио Сесаром Авилесом Кастильо в Москве.

Министр обороны России предложил в ходе переговоров предметно обсудить существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной и военно-технической областях. При этом он отметил, что "Россия развивает с Никарагуа равноправное сотрудничество по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе и в сфере обороны".

"Высоко ценим двустороннее взаимодействие на международной арене. Наши страны придерживаются единых позиций по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности", - сказал Шойгу.

По его словам, "Республика Никарагуа со времен Сандинистского фронта национального освобождения является одним из основных стратегических партнеров России в Латинской Америке".