Авиация РФ нанесла удары по пунктам временной дислокации ВСУ в Харьковской области

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский сообщил, что на купянском направлении отразили три атаки и три контратаки штурмовых групп 30-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районе Загоруйковки

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Авиация группировки российских войск "Запад" нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Он сообщил, что подразделения группировки войск "Запад" на купянском направлении, используя результаты ударов авиации и артиллерии, отразили три атаки и три контратаки штурмовых групп 30-й и 54-й механизированных бригад противника в районе Загоруйковки.

"Кроме этого, оперативно-тактической авиацией нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации, ротным и взводным опорным пунктам 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах Невского, Берестового, Загоруйковки и Подолы", - добавил Зыбинский, видео с которым опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным начальника-пресс центра группировки, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия уничтожила два минометных расчета в районах Загоруйковки и Кисловки. Противник потерял более роты живой силы, две боевые машины пехоты БМП-1 и два беспилотника.