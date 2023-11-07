МО РФ сообщило, что потери ВСУ на купянском направлении составили до 160 военных

По данным ведомства, российские военнослужащие нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники бригад ВСУ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери противника за сутки на купянском направлении составили до 160 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 2 автомобиля", - сообщили там.