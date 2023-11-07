7 ноября, 11:29,
обновлено 7 ноября, 11:39
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что потери ВСУ на купянском направлении составили до 160 военных

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, российские военнослужащие нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники бригад ВСУ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери противника за сутки на купянском направлении составили до 160 военных, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, 2 автомобиля", - сообщили там. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация