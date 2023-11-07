МО РФ сообщило о поражении живой силы и техники трех бригад ВСУ на запорожском направлении

По данным военного ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 и буксируемая гаубица М119 ВСУ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Степовое Запорожской области", - отметили в Минобороны РФ.

Уточняется, что суточные потери украинских войск составили до 60 военнослужащих и 3 боевые бронированные машины. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 и буксируемая гаубица М119.