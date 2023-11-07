МО РФ заявило, что ВСУ потеряли до 70 военных и танк на южнодонецком направлении

По данным ведомства, российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ у Угледара и Старомайорского в ДНР

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении за сутки составили до 70 военнослужащих, а также танк и САУ "Гвоздика". Российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ у Угледара и Старомайорского в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что потери противника на южнодонецком направлении за сутки составили до 70 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".