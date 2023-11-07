7 ноября, 11:33,
обновлено 7 ноября, 11:38
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР

© Минобороны России/ ТАСС

По данным военного ведомства, потери ВСУ составили до 170 военнослужащих

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в районе населенного пункта Червоная Диброва, потери противника составили до 170 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что потери ВСУ составили до 170 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 пикапа, а также орудие Д-30. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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