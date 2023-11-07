МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР

По данным военного ведомства, потери ВСУ составили до 170 военнослужащих

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в районе населенного пункта Червоная Диброва, потери противника составили до 170 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что потери ВСУ составили до 170 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 пикапа, а также орудие Д-30.