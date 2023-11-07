7 ноября, 11:35
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 55 военных на херсонском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

По данным военного ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" ВСУ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении составили до 55 военных, также поражены гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 2 автомобиля", - сказали в ведомстве.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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