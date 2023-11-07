МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 55 военных на херсонском направлении

По данным военного ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" ВСУ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении составили до 55 военных, также поражены гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 2 автомобиля", - сказали в ведомстве.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".