7 ноября, 12:59

Летчики Севфлота на истребителях МиГ-31 отработали перехват "противника" в стратосфере

Летчики поднимались над Баренцевым морем на высоту более 13 тыс. м

МУРМАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Экипажи истребителей МиГ-31 Северного флота выполнили перехват условного противника в ходе учений над акваторией Баренцева моря. Летчики поднимались над Баренцевым морем на высоту более 13 тыс. м, сообщили в пресс-службе флота.

"Экипажи истребителей МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработали задачи по перехвату условного противника в стратосфере. По замыслу тренировки средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в воздух была поднята пара истребителей МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) Северного флота. "Экипажи истребителей идентифицировали воздушную цель и сопроводили ее над акваторией Баренцева моря, обеспечив разворот самолета условного нарушителя от государственной границы России", - пояснили в пресс-службе флота.

Роль условного нарушителя выполнил один из самолетов МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота. 

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Россия
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