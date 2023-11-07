ВКС РФ поразили укрытие боевиков, от обстрела которых погибли двое военных Сирии

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить, поражено подземное укрытие террористов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили подземное укрытие боевиков, от обстрела которых погибли двое военнослужащих правительственных войск Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

По его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксированы шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): один в провинции Алеппо и пять - в провинции Латакия. В результате обстрелов убиты два сирийских военнослужащих.

"ВКС России нанесен удар в районе населенного пункта Мааян в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражено подземное укрытие террористов", - сказал Кулить.

Замруководителя центра добавил, что за сутки со стороны проамериканской коалиции в районе Эт-Танф зафиксированы девять нарушений двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей F-18 и многоцелевым беспилотником MQ-1C.