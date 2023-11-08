Минобороны РФ показало боевую работу танка Т-80

Командир боевой машины с позывным МТС отметил бесшумность газотурбинного двигателя, благодаря которой противник не слышит танк при приближении

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Танк Т-80 благодаря своей газотурбинной силовой установке позволяет в ходе боевых действий оставаться незаметным при приближении к противнику. Об этом сообщил командир танка с позывным МТС, участвующий в спецоперации.

"Очень проста в использовании, особенно как артиллерийская установка. Также если [работаем] "на прямой наводке": тоже все системы включаешь - и поехал работать. Когда машина подъезжает, особенно спереди, ты ее не услышишь. <...> Так как она работает на авиационном топливе, звук очень хорошо слышно сзади, но не спереди. То есть нет такого дребезжания от танка", - рассказал он на видео, распространенном Минобороны РФ.

Военнослужащий охарактеризовал Т-80 как "безотказную машину", которая заводится в любую жару и любой холод.

Танк Т-80, как и его новейшая модернизация Т-80БВМ, оснащается газотурбинным двигателем, в отличие от многих других отечественных боевых машин, на которые ставятся дизельные силовые установки. Газотурбинный двигатель на Т-80БВМ доработан, имеет мощность 1 250 л. с. и разгоняет машину до 70 км/ч.

Ранее генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) Александр Потапов сообщал, что прорабатывается возможность производства танков Т-80БВМ с нуля. По его словам, военные поставили перед производителем такую задачу, сейчас она прорабатывается с министерством промышленности и торговли.