8 ноября, 07:34
Военная операция на Украине

Силы РФ за сутки уничтожили скопления ВСУ у села Крынки и острова Алёшкинский

Как сообщили в оперативных службах Херсонской области, погиб 41 украинский военнослужащий, еще пятеро ранены

ГЕНИЧЕСК, 8 ноября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили скопления живой силы украинской армии в районе села Крынки и острова Алёшкинский, сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Понятовка, скопление живой силы противника в районе села Крынки, место скопления живой силы противника в районе острова Алёшкинский, место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Садовое", - сказал он.

По его данным, на этом направлении погиб 41 украинский военнослужащий, еще пятеро ранены.

В островной зоне силы РФ уничтожили 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом, а на каховском направлении - гаубицу Д-30 с боекомплектом. 

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