В боевых стрельбах под Калининградом участвуют более 1 тыс. военных Балтфлота

Военнослужащие выполняют упражнения по новейшей методике, адаптированной к условиям современного боя, заверили в пресс-службе флота

КАЛИНИНГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Более тысячи военнослужащих подразделений морской пехоты и частей армейского корпуса Балтийского флота задействованы в боевых стрельбах на полигонах в Калининградской области. Военнослужащие отрабатывают новейшие методы ведения современного боя, сообщила пресс-служба флота.

"Военнослужащие сводных подразделений морской пехоты и частей армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области, выполняют тактико-огневые упражнения стрельб по новейшей методике, адаптированной к условиям современного боя, которые характеризуются одновременным сочетанием огневых задач для применения всего комплекса вооружения, средств разведки и военной техники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе флота уточнили, что стрельбы выполняются по мишеням, имитирующим живую силу и бронетехнику противника.

"Занятия проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время суток с использованием приборов ночного видения и специальных средств разведки", - добавили там. К мероприятиям боевой подготовки привлечено свыше 1 тыс. военнослужащих Балтийского флота, отмечает пресс-служба.

Там также рассказали, что военнослужащие сводных подразделений проводят боевые стрельбы под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт боевых действий в современных вооруженных конфликтах, включая военную операцию на территории Украины. Они добавили, что на тренировке военные стреляют из автоматов АК-74М, АКС-74У, АК-12, снайперских винтовок, крупнокалиберных пулеметов "Корд", гранатометов РПГ-7 и АГС-17, а также отрабатывают упражнения по метанию ручных гранат