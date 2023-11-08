В главном гарнизоне РВСН состоялось открытие памятника Герою России протоиерею Васильеву

В ноябре 2022 года он погиб, выполняя свой пастырский долг в зоне проведения специальной военной операции

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Открытие памятника-бюста Герою России протоиерею Михаилу Васильеву состоялось в главном гарнизоне РВСН в подмосковной Власихе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев принял участие в церемонии открытия Соборной площади с памятником-бюстом Герою Российской Федерации протоиерею Михаилу Васильеву в подмосковной Власихе рядом с храмом святой великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца при штабе РВСН. В церемонии также приняли участие представители командования РВСН, командования ВДВ, вдова протоиерея и его родственники", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ напомнили, что Васильев был настоятелем храма и неоднократно выступал с предложениями по благоустройству Соборной площади. "Новое общественное пространство включает места для отдыха с озеленением и малыми архитектурными формами. Скульптором памятника-бюста стал народный художник РФ Салават Щербаков", - отметили в военном ведомстве.

По словам Каракаева, прихожане любили отца Михаила. "Ему были рады в солдатских и офицерских коллективах. Он всегда находил нужное слово для души любого", - отметил в своей речи на церемонии открытия памятника генерал-полковник.

6 ноября 2022 года Васильев погиб, выполняя свой пастырский долг в зоне проведения специальной военной операции. Отец Михаил построил и возродил церкви Пророка Илии в Сокольниках (патриаршее подворье при штабе ВДВ), иконы Божией Матери "Благодатное Небо" - в Кубинке, Святой Троицы - в Омске, где он часто бывал на сборах и учениях РВСН.

Указом президента РФ Владимира Путина Васильеву было присвоено звание Героя России (посмертно) "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга". Патриарх Кирилл наградил Васильева орденом Славы и чести I степени посмертно, "за жертвенное служение Церкви и Отечеству". Ранее протоиерей был награжден орденом Мужества и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством".