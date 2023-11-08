Минобороны отдаст военную технику в Биробиджан для показа в парке "Патриот"

Ответственным за выполнение поручения президента России назначили министра обороны Сергея Шойгу

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Парк "Патриот" в Биробидане в ближайшие несколько лет получит образцы военной техники для экспозиции. Обеспечить это поручил президент РФ Владимир Путин по итогам совещания о развитии дальневосточных городов.

"Минобороны России при участии Минпросвещения России и Минкультуры России обеспечить в 2025-2027 годах передачу образцов военной техники для формирования экспозиции в парке "Патриот" в городе Биробиджане", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Ответственным за выполнение назначен министр обороны Сергей Шойгу, который должен представить доклад главе государства до 15 декабря 2023 года.

В 2020 году правительство Еврейской автономной области приступило к переоборудованию стадиона "Дружба" в Биробиджане под парк "Патриот", но стадион останется частью парка. Стадион "Дружба" вместимостью 4,7 тыс. зрителей был введен в эксплуатацию в 1968 году, в 2012-2015 годах на стадионе прошла реконструкция, при которой в здании провели капитальный ремонт.