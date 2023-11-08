ВКС РФ поразили пункт управления и укрытия боевиков, обстрелявших военных в Сирии

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить, они находились в провинции Идлиб

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили пункт управления и подземные укрытие боевиков, причастных к обстрелам военнослужащих правительственных войск Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"ВКС России нанесены авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражены пункт управления, подземные укрытия боевиков и техники", - сказал Кулить.

Он уточнил, что за прошедшие сутки представителями ЦПВС проведена гуманитарная акция в провинции Хасеке, в ходе которой нуждающемуся населению выданы продовольственные наборы общим весом 2,8 тонны. За сутки из оккупированной США зоны Эт-Танф, где сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация, обеспечен выход 61 беженца.

Также, по его информации, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксированы восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. <..> В районе Эт-Танф за сутки зафиксированы 10 нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и 2 многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции, - отметил он.