"Высокоточные комплексы" сообщили, что совершенствование "Краснополя" будет продолжено

Военный эксперт Алексей Леонков ранее сообщал, что модернизированный в ходе СВО снаряд позволяет поражать в том числе движущиеся цели

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Специалисты Конструкторского бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова (КБП, входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") продолжают работу над повышением характеристик высокоточного снаряда "Краснополь", усовершенствованная версия которого применена в ходе спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

"Конструкторский и инженерный коллектив АО "КБП" постоянно работает над повышением характеристик и надежности своих изделий. Но нужно понимать, что у любой системы вооружения есть определенные рамки ее применения, обусловленные конструкцией. Совершенствование "Краснополя", в частности, проводится в рамках его конструктивных особенностей", - сообщили там, отвечая на вопрос о повышении характеристик боеприпаса, позволяющих ему поражать движущиеся объекты.

Ранее военный эксперт, редактор издания "Арсенал отечества" Алексей Леонков сообщал ТАСС, что модернизированный в ходе спецоперации "Краснополь" позволяет поражать в том числе движущиеся цели.

Корректируемый снаряд "Краснополь" калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами "Мста-С", "Мста-СМ" и "Коалиция-СВ". Дальность полета боеприпаса - 20 км, масса боевой части - 8 кг. Экспортная версия снаряда "Краснополь-М2" имеет калибр 155 мм. Она обладает увеличенной дальностью стрельбы в 26 км, а также повышенной точностью поражения малоразмерных целей.

Существует также модификация "Краснополя" для применения с беспилотников. В мае "Высокоточные комплексы" сообщали о завершении ее разработки и успешной опытной эксплуатации.