Российские расчеты РСЗО "Град" уничтожили пехотную группу ВСУ в районе Артемовска

В Минобороны РФ отметили, что боевые машины находятся на круглосуточном дежурстве

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские артиллеристы ликвидировали пехотную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположившуюся в одном из населенных пунктов недалеко от Артемовска. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ, - говорится в сообщении. - Эта информация была передана на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ".

В ведомстве отметили, что расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" наносят удары по украинским военным осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами. По данным министерства, ударная волна и осколки от таких снарядов разлетаются на сотни метров и уничтожают скопление пехоты ВСУ.

В Минобороны РФ добавили, что расчеты "Градов" после получения задачи отправились в район стрельбы. Оттуда российские военные нанесли огневое поражение ВСУ. Удалось уничтожить группу пехоты ВСУ, которая находилась в одном из населенных пунктов к северу от Артемовска. Отмечается, что боевые машины дежурят круглосуточно. В министерстве уточнили, что задачи требуют максимальной собранности и быстрого реагирования.