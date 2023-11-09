Российской группировке войск в Сирии вручили орден Суворова

Ее отметили за заслуги в обеспечении безопасности государства, героизм, мужество и самоотверженность

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии за заслуги в обеспечении безопасности государства, героизм, мужество и самоотверженность. Мероприятие прошло на российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил группировке войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике орден Суворова. Мероприятие состоялось на территории российской авиабазы Хмеймим. Указом президента Российской Федерации российская группировка войск в Сирии награждена орденом Суворова за заслуги в обеспечении безопасности государства, героизм, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения операции по поддержанию международного мира", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в торжественной церемонии приняли участие командование и личный состав российской группировки войск в Сирии, представители вооруженных сил арабской республики и приглашенные гости. Также заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов передал помощнику командующего российской группировкой войск в Сирии по работе с верующими военнослужащими протоирею Игорю Любченко икону "Спас Нерукотворный".

"Сегодня в значимый исторический день я горжусь тем, что прикрепляю к боевому знамени группировки войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике орден Суворова. Весь личный состав группировки, кто на протяжении восьми лет выполнял боевые и специальные задачи на территории Сирии, является образцом служения Отечеству, демонстрирует верность лучшим традициям российского воинства и с полной самоотдачей выполняет все поставленные Верховным главнокомандующим ВС РФ задачи", - отметил в своем выступлении перед личным составом группировки Евкуров, его цитирует Минобороны.