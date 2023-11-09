Соглашение о создании объединенной системы ПВО РФ и Киргизии вступило в силу

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Соглашение между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) вступило в силу. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

"В целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе стороны создают объединенную региональную систему противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в опубликованном документе, где уточняется, что соглашение вступило в силу со 2 ноября.

11 октября парламент Киргизии ратифицировал соглашение, которое было подписано в Москве 16 августа 2022 года. На основании документа создается объединенная региональная система противовоздушной обороны двух стран. Рядом с российской авиабазой в городе Канте на период действия соглашения киргизской стороной предоставляется земельный участок площадью 5 га. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал соглашение об объединенной системе ПВО большим достижением.