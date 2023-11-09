Летчики РФ авиабазы Эребуни почтили память бойцов, погибших у армянского Ерасха

На мемориальном комплексе "Холм Памяти" возложили венки и цветы к бюстам майора Юрия Ищука и старшего лейтенанта Романа Федины

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские летчики авиационной базы Эребуни почтили память погибших товарищей, сбитых 9 ноября 2020 года вблизи армянского села Ерасх. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня, в третью годовщину памяти, представители командования и военнослужащие российской авиационной базы Эребуни почтили память выдающихся летчиков армейской авиации, чьи имена навечно занесены в историю авиабазы Южного военного округа, дислоцированной в Армении", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что на мемориальном комплексе "Холм Памяти" в селе Ерасх (Араратская область) в Армении по инициативе Международного гуманитарного фонда "Мир" российские военнослужащие, представители Министерства обороны Республики Армения, губернатор, сотрудники администрации и представители общественности Араратской области, а также учащиеся русской школы № 21 Министерства обороны России в Ереване возложили венки и цветы к бюстам майора Юрия Ищука и старшего лейтенанта Романа Федины, сбитых азербайджанцами 9 ноября 2020 года.

Председатель правления Международного гуманитарного фонда "Мир" Андраник Никогосян указал на то, что вспоминать погибших и помогать их семьям необходимо каждый день. "В любой ситуации наших людей не сломить. Хотелось бы, чтобы все тяготы и лишения наших солдат были не зря. Поэтому мы, живущие, чтим их память", - отметил он.

По замыслу фонда, при поддержке Национального центра управления обороной Российской Федерации на мемориальном комплексе "Холм Памяти", помимо памятника российским летчикам, будет установлен памятник воинам-миротворцам России, погибшим в Нагорном Карабахе при выполнении боевых задач, а также будут возведены храм-памятник имени Ильи Пророка и военно-исторический музей им. А. С. Грибоедова, при котором будет функционировать учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

Проект сыграет объединяющую роль и послужит расширению и углублению сотрудничества в сферах сельского хозяйства, культуры, туризма, спорта и патриотического воспитания между регионами Армении и России, включая новые субъекты Новороссии.