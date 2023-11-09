Медведев сообщил, что с 1 января в ВС РФ по контракту приняли около 410 тыс. человек

Зампред Совета безопасности отметил, что число желающих служить по контракту в армии РФ только растет

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 января в российскую армию по контракту принято около 410 тыс. человек.

"В настоящий момент в общей сложности с 1 января текущего года на контракт принято около 410 тыс. человек. Эта работа - по привлечению военнослужащих по контракту - будет продолжена и в следующем году", - сказал он на совещании по время посещения полигона Алабино.

По словам Медведева, эта работа продвигается неплохо. "Мы не наблюдаем никакого оттока - наоборот, наблюдаем скорее увеличение числа тех, кто готов защищать свою Родину, нашу с вами страну", - отметил он.

Зампред Совбеза РФ заверил, что в отношении таких военнослужащих будут применяться все необходимые меры поддержки. Говоря о возможности увеличить сроки подготовки бойцов, он пояснил: "Мы понимаем: если оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения позволяет этот срок увеличить, это очень хорошо. Вы сами как специалисты это понимаете".