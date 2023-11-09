9 ноября, 13:04

Медведев заявил, что возможности отечественной оборонки вышли на невиданный уровень

© Официальная страница во "ВКонтакте" Дмитрия Медведева

По словам зампреда Совбеза, РФ будет наращивать выпуск вооружений и военной техники

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия будет наращивать выпуск вооружений и военной техники, возможности оборонно-промышленного комплекса сейчас - на невиданном уровне. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Алабино.

"Что касается вооружений, <…> мы будем наращивать. И возможности нашего оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень", - сказал Медведев.

Замглавы СБ РФ подчеркнул, что это произошло даже быстрее, чем он сам предполагал. "Буквально за год мы все это подтянули в разы. Рост производства вооружений и военной техники, специальной техники, средств поражения - кратный. И с этим не может не считаться наш противник", - отметил Медведев. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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