Россия в небе Дубая: что покажет наша оборонка на выставке в ОАЭ

Компании оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России представят на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023, которая откроется 13 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах, самолеты, вертолеты и продукцию военного назначения. Одна из боевых машин — Ка-52 "Аллигатор" — станет участником летной программы мероприятия. ТАСС рассказывает о предстоящей выставке и отечественных разработках

Dubai Airshow — одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993 года. В этом году на авиасалоне будут представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представят свыше 1 400 производителей, которые покажут более 180 летательных аппаратов.

В ходе предыдущей выставки Dubai Airshow в 2021 году российские компании впервые представили за рубежом ряд новинок, а "Рособоронэкспорт" (государственный экспортер продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения, входящий в госкорпорацию "Ростех") заключил контракты на сумму свыше $1,3 млрд.

В текущем году Российская Федерация будет представлена в Дубае не менее масштабно. Ростех продемонстрирует около 200 образцов продукции ОАК, "Вертолетов России", "Росэлектроники", концерна "Калашников", КРЭТ.

Летающие новинки

Самой большой (в прямом и переносном смысле) российской новинкой станет тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). Выставка в ОАЭ станет первой за три десятилетия, где Россия показывает машину такого типа. Новинка является глубоко модернизированным вариантом "транспортника" Ил-76МД, у которого 70% систем и агрегатов подверглись обновлению — в частности, самолет получил более мощные двигатели ПС-90, у него усилено крыло и переработано шасси. "Ильюшин" способен поднять в небо до 60 тонн, может применяться как для транспортировки военнослужащих и грузов, так и в качестве противопожарного или медицинского борта. Причем переоборудовать под нужные задачи его можно за минимальное время и прямо на аэродроме.

Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А © Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Другая премьера выставки — вертолет Ка-32А11М, новейшая модернизированная версия противопожарного вертолета Ка-32A11BC, одного из лучших в мире в своем классе. Ка-32А11М оснащен самой новой российской системой пожаротушения СП-32.

Вертолет Ка-32А11М © Сергей Карпухин/ ТАСС

Она может регулировать время и интенсивность сброса воды благодаря запатентованной системе створок с цифровым управлением. Вертолет может стать востребованным в городах с высотной застройкой благодаря возможности использования водяной пушки — ей можно ликвидировать возгорания на последних этажах небоскребов.

Помимо этого Россия привезет в Дубай вертолет Ми-171А3, а также легкий многоцелевой вертолет "Ансат". Первый предназначен для работы на морских буровых и в случае необходимости способен приземлиться на воду. Второй может применяться для медицинских целей, перевозить пассажиров или использоваться правоохранительными структурами. "Ансат" уже поставляется инозаказчикам: так, в мае минувшего года 18 машин были поставлены Зимбабве, а к 2025 году африканская республика может получить 60 таких вертолетов.

Ми-171А3 на российской экспозиции выставки IDEX 2023 © Виктор Бодров/ ТАСС

Изюминкой экспозиции станет боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", подтвердивший свои высокие характеристики в ходе СВО, поражая разрекламированную бронетехнику западного образца управляемыми ракетами. Грозная машина выполнит в небе Эмиратов демонстрационные полеты. Два года назад пилотаж на Dubai Airshow показывал другой российский ударный вертолет — Ми-28НЭ.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" © Александр Река/ ТАСС

Защитить от дронов, спасти жизнь летчику

"Рособоронэкспорт" покажет в Дубае автоматизированный комплекс, предназначенный для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами (БЛА). За их обнаружение отвечает переносная малогабаритная радиолокационная станция (РЛС) 1Л122-1Е производства концерна КРЭТ (в составе госкорпорации "Ростех"). Она передает информацию о воздушной обстановке на переносной модуль автоматизированного управления из комплекта технических средств (КТС АУ), разработанного холдингом "Росэлектроника" (также входит в Ростех). КТС АУ выполнен в виде планшета, который находится у командира подразделения по борьбе с БЛА. Передача данных от радара ведется по радиоканалу на дальность до 5 км.

Малогабаритная радиолокационная станция 1Л122-1Е © Виктор Бодров/ ТАСС

Затем целеуказание передается бойцам с переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) "Верба" или ручными средствами радиоэлектронной борьбы — антидроновыми ружьями. Одно из таких устройств — "Аргумент-2" — покажут в Дубае. Автоматизировать наведение на воздушные цели помогают специализированные очки с визуализацией. Также личный состав антидронового подразделения (стрелок-зенитчик, оператор радиоэлектронной "дронобойки", снайпер) может получать голосовые команды через средство связи и гарнитуру.

Антидроновое ружье "Аргумент-2" © Виктор Бодров/ ТАСС

Еще одна премьера от "Рособоронэкспорта" — комплексная система жизнеобеспечения и самообороны летчика, который катапультировался или совершил аварийную посадку.

"Рособоронэкспорт" изучил реальный опыт последних военных конфликтов и сформировал наиболее оптимальный комплект снаряжения и оборудования, позволяющий экипажам выжить и сохранить боеспособность в самых экстремальных условиях", — рассказал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, отметив, что комплекс изготовлен из элементов российского производства, которые прошли проверку в боевых условиях.

В состав системы входят четыре группы изделий, призванных защитить военнослужащего. Во-первых, это одежда, которая в зависимости от комплектации предназначена для работы в любых климатических и погодных условиях, рассчитана на температурный диапазон от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия. К ней прилагается разгрузочная система с подсумками. Во-вторых, здесь бронежилет с различными видами бронеплит к нему, модернизированный защитный шлем ЗШ-7. Прилагаемый аварийный запас из аптечки, сухого пайка, ножа, крючка с леской собран с учетом опыта выживания летчиков. Важным элементом комплекса являются средства связи и наблюдения: современная радиостанция семейства Р-187 "Азарт", монокуляр и очки ночного видения. Летчик может защитить себя с помощью укороченного автомата Калашникова АК-19 калибра 5,56 мм, который будет впервые представлен за рубежом, 9-миллиметрового пистолета-пулемета Калашникова ППК-20 или пистолета Лебедева компактного ПЛК.

Пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 © Виктор Бодров/ ТАСС

Помимо АК-19 на экспозиции стрелкового вооружения будет демонстрироваться полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина, призванная заменить легендарную винтовку Драгунова. Унаследовав надежность СВД, новинка превосходит ее по показателям кучности стрельбы на 25–30%. Оружие проверено в спецоперации и получило положительные отзывы от бойцов российских спецподразделений.

Автомат Калашникова АК-19 © Виктор Бодров/ ТАСС

Проверено в бою

После начала специальной военной операции (СВО) отечественные оборонные производители принимали участие в нескольких международных выставках: ADEX 2022 в Азербайджане, IDEX 2023 в ОАЭ, MILEX 2023 в Белоруссии, "Партнер-2023" в Сербии.

"Выставка Dubai Airshow является одной из крупнейших международных площадок, где ведущие мировые производители могут представить свои передовые разработки, — рассказал ТАСС первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков. — Для России это отличная возможность презентовать зарубежным заказчикам военные и гражданские новинки. У делегации Ростеха намечен график встреч и переговоров, где планируется обсудить с партнерами как перспективы ВТС, так и гражданские проекты".

Российское оружие уже давно признано одним из лучших в мире, и опыт его применения в реальных боевых действиях поддерживает этот высокий статус. Лучшая реклама отечественному вооружению и военной технике сегодня делается не с помощью рекламных буклетов, а на полях сражения. Многие образцы нашей продукции модернизируются с учетом обратной связи из зоны специальной военной операции — наши партнеры за рубежом внимательно наблюдают за ситуацией и очень ценят этот опыт Владимир Артяков первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех"

Артяков сообщил, что Россия ввиду ряда объективных причин, а также санкций западных стран прекратила военно-техническое сотрудничество с теми государствами, которые нарушают нормы международного права, занимаясь несанкционированным реэкспортом российского вооружения, или поддерживают односторонние санкции против РФ.

"При этом мы налаживаем ВТС с новыми странами, которые видят, как эффективно применяется российское оружие в реальных условиях, — отметил первый заместитель гендиректора Ростеха. — Сегодня Россия ведет активную работу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки и СНГ. Крайне важным для нас является ближневосточный рынок, здесь реализуется большое число совместных гражданских и оборонных проектов. Страны региона часто одними из первых приобретают новейшие российские образцы вооружения и военной техники".

Виктор Бодров