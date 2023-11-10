Россия в небе Дубая: что покажет наша оборонка на выставке в ОАЭ

Dubai Airshow — одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993 года. В этом году на авиасалоне будут представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представят свыше 1 400 производителей, которые покажут более 180 летательных аппаратов.
В ходе предыдущей выставки Dubai Airshow в 2021 году российские компании впервые представили за рубежом ряд новинок, а "Рособоронэкспорт" (государственный экспортер продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения, входящий в госкорпорацию "Ростех") заключил контракты на сумму свыше $1,3 млрд.
В текущем году Российская Федерация будет представлена в Дубае не менее масштабно. Ростех продемонстрирует около 200 образцов продукции ОАК, "Вертолетов России", "Росэлектроники", концерна "Калашников", КРЭТ.
Летающие новинки
Самой большой (в прямом и переносном смысле) российской новинкой станет тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). Выставка в ОАЭ станет первой за три десятилетия, где Россия показывает машину такого типа. Новинка является глубоко модернизированным вариантом "транспортника" Ил-76МД, у которого 70% систем и агрегатов подверглись обновлению — в частности, самолет получил более мощные двигатели ПС-90, у него усилено крыло и переработано шасси. "Ильюшин" способен поднять в небо до 60 тонн, может применяться как для транспортировки военнослужащих и грузов, так и в качестве противопожарного или медицинского борта. Причем переоборудовать под нужные задачи его можно за минимальное время и прямо на аэродроме.
Другая премьера выставки — вертолет Ка-32А11М, новейшая модернизированная версия противопожарного вертолета Ка-32A11BC, одного из лучших в мире в своем классе. Ка-32А11М оснащен самой новой российской системой пожаротушения СП-32.
Она может регулировать время и интенсивность сброса воды благодаря запатентованной системе створок с цифровым управлением. Вертолет может стать востребованным в городах с высотной застройкой благодаря возможности использования водяной пушки — ей можно ликвидировать возгорания на последних этажах небоскребов.
Помимо этого Россия привезет в Дубай вертолет Ми-171А3, а также легкий многоцелевой вертолет "Ансат". Первый предназначен для работы на морских буровых и в случае необходимости способен приземлиться на воду. Второй может применяться для медицинских целей, перевозить пассажиров или использоваться правоохранительными структурами. "Ансат" уже поставляется инозаказчикам: так, в мае минувшего года 18 машин были поставлены Зимбабве, а к 2025 году африканская республика может получить 60 таких вертолетов.
Изюминкой экспозиции станет боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", подтвердивший свои высокие характеристики в ходе СВО, поражая разрекламированную бронетехнику западного образца управляемыми ракетами. Грозная машина выполнит в небе Эмиратов демонстрационные полеты. Два года назад пилотаж на Dubai Airshow показывал другой российский ударный вертолет — Ми-28НЭ.
Защитить от дронов, спасти жизнь летчику
"Рособоронэкспорт" покажет в Дубае автоматизированный комплекс, предназначенный для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами (БЛА). За их обнаружение отвечает переносная малогабаритная радиолокационная станция (РЛС) 1Л122-1Е производства концерна КРЭТ (в составе госкорпорации "Ростех"). Она передает информацию о воздушной обстановке на переносной модуль автоматизированного управления из комплекта технических средств (КТС АУ), разработанного холдингом "Росэлектроника" (также входит в Ростех). КТС АУ выполнен в виде планшета, который находится у командира подразделения по борьбе с БЛА. Передача данных от радара ведется по радиоканалу на дальность до 5 км.
Затем целеуказание передается бойцам с переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) "Верба" или ручными средствами радиоэлектронной борьбы — антидроновыми ружьями. Одно из таких устройств — "Аргумент-2" — покажут в Дубае. Автоматизировать наведение на воздушные цели помогают специализированные очки с визуализацией. Также личный состав антидронового подразделения (стрелок-зенитчик, оператор радиоэлектронной "дронобойки", снайпер) может получать голосовые команды через средство связи и гарнитуру.
Еще одна премьера от "Рособоронэкспорта" — комплексная система жизнеобеспечения и самообороны летчика, который катапультировался или совершил аварийную посадку.
"Рособоронэкспорт" изучил реальный опыт последних военных конфликтов и сформировал наиболее оптимальный комплект снаряжения и оборудования, позволяющий экипажам выжить и сохранить боеспособность в самых экстремальных условиях", — рассказал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, отметив, что комплекс изготовлен из элементов российского производства, которые прошли проверку в боевых условиях.
В состав системы входят четыре группы изделий, призванных защитить военнослужащего. Во-первых, это одежда, которая в зависимости от комплектации предназначена для работы в любых климатических и погодных условиях, рассчитана на температурный диапазон от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия. К ней прилагается разгрузочная система с подсумками. Во-вторых, здесь бронежилет с различными видами бронеплит к нему, модернизированный защитный шлем ЗШ-7. Прилагаемый аварийный запас из аптечки, сухого пайка, ножа, крючка с леской собран с учетом опыта выживания летчиков. Важным элементом комплекса являются средства связи и наблюдения: современная радиостанция семейства Р-187 "Азарт", монокуляр и очки ночного видения. Летчик может защитить себя с помощью укороченного автомата Калашникова АК-19 калибра 5,56 мм, который будет впервые представлен за рубежом, 9-миллиметрового пистолета-пулемета Калашникова ППК-20 или пистолета Лебедева компактного ПЛК.
Помимо АК-19 на экспозиции стрелкового вооружения будет демонстрироваться полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина, призванная заменить легендарную винтовку Драгунова. Унаследовав надежность СВД, новинка превосходит ее по показателям кучности стрельбы на 25–30%. Оружие проверено в спецоперации и получило положительные отзывы от бойцов российских спецподразделений.
Проверено в бою
После начала специальной военной операции (СВО) отечественные оборонные производители принимали участие в нескольких международных выставках: ADEX 2022 в Азербайджане, IDEX 2023 в ОАЭ, MILEX 2023 в Белоруссии, "Партнер-2023" в Сербии.
"Выставка Dubai Airshow является одной из крупнейших международных площадок, где ведущие мировые производители могут представить свои передовые разработки, — рассказал ТАСС первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков. — Для России это отличная возможность презентовать зарубежным заказчикам военные и гражданские новинки. У делегации Ростеха намечен график встреч и переговоров, где планируется обсудить с партнерами как перспективы ВТС, так и гражданские проекты".
Артяков сообщил, что Россия ввиду ряда объективных причин, а также санкций западных стран прекратила военно-техническое сотрудничество с теми государствами, которые нарушают нормы международного права, занимаясь несанкционированным реэкспортом российского вооружения, или поддерживают односторонние санкции против РФ.
"При этом мы налаживаем ВТС с новыми странами, которые видят, как эффективно применяется российское оружие в реальных условиях, — отметил первый заместитель гендиректора Ростеха. — Сегодня Россия ведет активную работу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки и СНГ. Крайне важным для нас является ближневосточный рынок, здесь реализуется большое число совместных гражданских и оборонных проектов. Страны региона часто одними из первых приобретают новейшие российские образцы вооружения и военной техники".
Виктор Бодров