Корвет "Сообразительный" Балтфлота провел учения по поиску подводной лодки на Балтике

Как рассказали в пресс-службе флота, при поддержке противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации корвет обнаружил субмарину

КАЛИНИНГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Многоцелевой корвет проекта 20380 "Сообразительный" Балтийского флота провел учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника на Балтике, сообщила пресс-служба флота.

"Корвет "Сообразительный" соединения надводных кораблей Балтийского флота отработал в Балтийском море комплекс учебно-боевых задач по поиску и уничтожению подводной лодки "неприятеля", - говорится в сообщении.

При поддержке противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации флота корвет обнаружил субмарину. После обмена данными и установления координат цели экипаж "Сообразительного" "применил" торпедное вооружение по подводному противнику.

В рамках учения, помимо противолодочных действий, экипаж корвета выполнил упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел тренировки по противовоздушной обороне. Также корабль отработал задачи по плаванию в узкости, маневрированию, другие элементы боевой подготовки.

"Сообразительный" - многоцелевой корвет проекта 20380, разработанного Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург). Это корабли ближней морской зоны, способные вести борьбу с надводными кораблями и подводными лодками, также они могут использоваться для огневой поддержки в ходе морских десантных операций. На вооружении корветов этого проекта есть универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки, а также другие виды вооружения. На борту корвета может базироваться вертолет Ка-27.