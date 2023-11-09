9 ноября, 19:02

МО РФ: боевики в Сирии готовят удары с применением БПЛА и РСЗО по гражданским объектам

Командованием российской группировки войск и руководством вооруженных сил республики будут приняты необходимые упреждающие меры

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) осуществляют подготовку ударов по гражданским объектам в Сирии с применением беспилотников и РСЗО кустарного производства. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"По данным, полученным российским Центром по примирению враждующих сторон, боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в районе населенного пункта Эль-Баб осуществляют подготовку к нанесению ударов с применением беспилотных летательных аппаратов и РСЗО кустарного производства по объектам гражданской инфраструктуры, пунктам дислокации российских и сирийских военнослужащих, а также аэродромам в провинции Алеппо", - сказал он.

Кулить добавил, что командованием российской группировки войск и руководством вооруженных сил Сирийской Арабской Республики будут приняты необходимые упреждающие меры.

Заместитель руководителя российского ЦПВС в арабской республике уточнил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ). В провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия - три обстрела. 

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