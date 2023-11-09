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Военная операция на Украине

Девушка-снайпер с марьинского направления получила дальнобойную винтовку калибра .338 LM

По ее словам, винтовка хороша тем, что идет в комплекте с комплексом, который подобран под нее, начиная от прицела, заканчивая боеприпасом, настроенным под параметры винтовки

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские снайперы с позывными Маша и Белый, работающие на марьинском направлении спецоперации, получили новейшие дальнобойные винтовки BespokeGun Raptor Tactical .338 LM. Об этом ТАСС сообщили в "Московской оружейной компании" (ведет хозяйственную деятельность бренда).

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"Мы пробовали в работе винтовки разных производителей. Но есть моменты, которые меня как стрелка не устраивают: моя масса тела не позволяет большую отдачу. Здесь отдача минимизирована. Винтовка хороша и тем, что идет в комплекте с комплексом, который подобран под нее, начиная от прицела, заканчивая боеприпасом, настроенным под параметры винтовки", - сообщила снайпер с позывным Маша.

Как уточнили в компании, каждая единица оружия представляет собой стрелковый комплекс. "Винтовка, боеприпас, приборы наблюдения, прицелы, индивидуально подобранные и собранные под задачи каждого конкретного стрелка", - отметил производитель.

Винтовки BespokeGun Raptor Tactical разработаны специально для снайперов в зоне СВО и способны эффективно поражать цели на дальности до 1 850 м. Как отмечают в компании, кучность стрельбы не превышает 0,3 МОА (угловой минуты) и стремится к 0,1 MOA. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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