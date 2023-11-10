Ростех заявил, что в войска начала поступать роботизированная парашютная система "Юнкер"

Там также сообщили, что госкорпорация работает над вариантом парашютной системы, которая способна переносить грузы общей полетной массой до 500 кг

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Новейшая грузовая парашютная система "Юнкер-ДГ-250" с автоматическим управлением и навигационной системой ГЛОНАСС прошла государственные испытания и начала поступать в войска. Об этом ТАСС сообщили в Ростехе.

"Юнкер" прошел госиспытания и уже начал поставляться в войска", - сказали в Ростехе.

Там также добавили, что госкорпорация работает над вариантом парашютной системы, способной переносить грузы общей полетной массой до 500 кг.

Система "Юнкер-ДГ-250" позволяет производить десантирование грузов общим полетным весом до 250 кг из летательных аппаратов на скорости до 350 км/ч с высот до 8 тыс. м. Десантирование осуществляется при помощи управления парашютом типа "крыло" на основе анализа информации о точке приземления, введенной оператором при использовании модуля подготовки полетного задания.

Комплекс также использует систему "Следуй за мной", установленную на парашютисте, отрабатывая траекторию полета вслед за ним до приземления, или при ручном управлении с помощью выносного модуля оператора системой управления парашютной системой. При этом точность приземления при устойчивом приеме ГЛОНАСС в стандартных метеоусловиях составляет до 100 м. Кроме того, несколько таких грузовых систем могут лететь друг за другом, следуя "караваном".