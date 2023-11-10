10 ноября, 02:13
Военная операция на Украине

Расчеты "Нона-СВК" ЦВО уничтожили технику и группу подвоза боеприпасов ВСУ

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В Минобороны России отметили, что украинские военные пытались провести ротацию в лесополосе на краснолиманском направлении

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Расчеты самоходных минометов "Нона-СВК" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили легкобронированную технику и группу подвоза боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

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"Действуя в составе огневого взвода, расчеты "Нона-СВК" горного соединения ЦВО прибыли на огневую позицию и, проведя привязку к местности, беглым огнем поразили мобильную группу боевиков ВСУ, пытавшихся провести ротацию в лесополосе на краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции. Взаимодействуя с операторами беспилотной авиации, артиллеристы ЦВО провели перенос огня на разведанный запасный маршрут ротации ВСУ, также уничтожив легкую колесную технику и группу подвоза боеприпасов противника", - рассказали в ведомстве.

"Нона-СВК" - колесная версия 120-мм артиллерийско-минометной установки 2С9 "Нона-С" на базе БТР-80. Предназначена для поражения артиллерии, танков и живой силы противника, его пунктов управления, оборонительных сооружений. Способна вести огонь осколочно-фугасными минами, специальными осколочно-фугасными и кумулятивными снарядами, а также корректируемыми боеприпасами. Дальность стрельбы - до 8,8 км, активно-реактивными снарядами - 12,8 км. Скорострельность - 10 выстрелов в минуту. Масса - 14,5 тонн, максимальная скорость по шоссе - 80 км/ч, запас хода по шоссе - 500 км. Экипаж составляет четыре человека. 

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