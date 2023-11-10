Ростех впервые покажет на авиасалоне в Дубае "умную" парашютную систему с ГЛОНАСС

В госкорпорации пояснили, что точность приземления устройства в заданную точку в стандартных метеоусловиях составляет до 100 м

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ростех на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 впервые за пределами СНГ продемонстрирует новейшую грузовую парашютную систему "Юнкер-ДГ-250" с автоматическим управлением и навигационной системой ГЛОНАСС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Ростех впервые представит на Dubai Airshow 2023 новейшую высокоточную парашютную систему доставки грузов "Юнкер-ДГ-250". <…> Она обеспечивает посадку в заданной точке благодаря использованию сигналов спутниковой навигации (ГЛОНАСС). Изделие впервые демонстрируется международной публике за пределами СНГ", - сообщили в Ростехе.

Там уточнили, что точность приземления системы в заданную точку при устойчивом приеме ГЛОНАСС в стандартных метеоусловиях составляет до 100 м. Кроме того, несколько таких грузовых систем могут лететь друг за другом, следуя "караваном". "Юнкер" позволяет десантировать грузы общим полетным весом до 250 кг из летательных аппаратов на скорости до 350 км/ч с высот до 8 тыс. м.

В Ростехе добавили, что высокоточное десантирование осуществляется при помощи управления парашютом типа "крыло" на основе анализа информации о точке приземления, введенной оператором при использовании модуля подготовки полетного задания. Также возможно использование системы "Следуй за мной", установленной на парашютисте, при этом отрабатывается траектория полета вслед за ним до приземления. Есть вариант ручного управления парашютной системой с помощью выносного модуля оператора.