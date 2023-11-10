10 ноября, 04:58

Путин в штабе ЮВО осмотрел закупаемые в войска багги Desertcross

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал президенту России об этой технике и назвал ее "крайне востребованной"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время посещения штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону ознакомился с закупаемыми в войска мотовездеходами Desertcross 1000-3. Кадры вышли в эфир телеканала "Россия-24".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин прилетел в Ростов-на-Дону после визита в Астану. В штабе его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов и другие военачальники. Президента ознакомили с новыми образцами военной техники, ему также доложили о ходе специальной военной операции (СВО).

Во дворе штаба были выставлены несколько экземпляров багги Desertcross 1000-3 китайской компании AODES. Шойгу рассказал Путину об этой технике, назвав ее "крайне востребованной". Согласно информационному стенду рядом с машинами, этот мотовездеход предназначен в войсках для ведения дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций, а также перевозки материальных средств в сложных дорожно-грунтовых условиях. Там же написано, что сейчас в войсках 537 единиц Desertcross 1000-3 базовой комплектации, закупается еще около 1,5 тыс. с дополнениями, в том числе 500 - в декабре, остальные в первом квартале 2024 года. Стоимость в базовой комплектации для ВС РФ составила 1,58 млн рублей, с дополнениями - 2,1 млн.

После осмотра техники во дворе штаба Путин с военачальниками поднялись наверх, где президент РФ получил доклады о ходе СВО. По правую руку от президента за столом сел Шойгу, по левую - Герасимов, также рядом находился начальник Главного оперативного управления - первый замглавы Генштаба Сергей Рудской. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация