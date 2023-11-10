Путин в штабе ЮВО осмотрел закупаемые в войска багги Desertcross

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал президенту России об этой технике и назвал ее "крайне востребованной"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время посещения штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону ознакомился с закупаемыми в войска мотовездеходами Desertcross 1000-3. Кадры вышли в эфир телеканала "Россия-24".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин прилетел в Ростов-на-Дону после визита в Астану. В штабе его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов и другие военачальники. Президента ознакомили с новыми образцами военной техники, ему также доложили о ходе специальной военной операции (СВО).

Во дворе штаба были выставлены несколько экземпляров багги Desertcross 1000-3 китайской компании AODES. Шойгу рассказал Путину об этой технике, назвав ее "крайне востребованной". Согласно информационному стенду рядом с машинами, этот мотовездеход предназначен в войсках для ведения дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций, а также перевозки материальных средств в сложных дорожно-грунтовых условиях. Там же написано, что сейчас в войсках 537 единиц Desertcross 1000-3 базовой комплектации, закупается еще около 1,5 тыс. с дополнениями, в том числе 500 - в декабре, остальные в первом квартале 2024 года. Стоимость в базовой комплектации для ВС РФ составила 1,58 млн рублей, с дополнениями - 2,1 млн.

После осмотра техники во дворе штаба Путин с военачальниками поднялись наверх, где президент РФ получил доклады о ходе СВО. По правую руку от президента за столом сел Шойгу, по левую - Герасимов, также рядом находился начальник Главного оперативного управления - первый замглавы Генштаба Сергей Рудской.