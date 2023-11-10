10 ноября, 06:09

Ростех впервые за 30 лет покажет за рубежом тяжелый транспортный самолет

Образец Ил-76МД-90А(Э) представят на выставке в Дубае, рассказали в госкорпорации

МОСКВА, 10 ноября . /ТАСС/. Ростех впервые в истории современной России представит за рубежом тяжелый транспортный самолет - Ил-76МД-90А(Э), сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Госкорпорация "Ростех" представит порядка 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения на международной выставке Dubai Airshow 2023. Главной премьерой станет тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) - бортов такого класса Россия не представляла за рубежом с 1994 года. Кроме того, состоится международный дебют модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М и укороченного 5,56 мм автомата Калашникова АК-19", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в Ростехе, в организованную Рособоронэкспортом экспозицию войдет продукция Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), "Вертолетов России", Росэлектроники, концерна "Калашников", "Высокоточных комплексов", КРЭТ и других холдингов госкорпорации. Так, например, представят управляемую ракету "Изделие 305Э", зарекомендовавшую себя в ходе применения в зоне СВО.

По словам первого заместителя гендиректора Ростеха Владимира Артякова, слова которого привели в пресс-службе, участие в дубайском авиасалоне дает ценную возможность напрямую взаимодействовать с потенциальными партнерами и клиентами из стран Ближнего Востока.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводят раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993 года. В этом году на авиасалоне будут представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представят свыше 1 400 производителей, которые покажут более 180 летательных аппаратов. Выставка пройдет с 13 по 17 ноября. 

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ОАЭРоссия
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