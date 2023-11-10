Источник: фрегат "Адмирал Григорович" возвращается в состав Средиземноморской эскадры

Фрегат "Адмирал Григорович" ранее после вахты в Средиземном море прибыл в Балтийск, где в течение нескольких дней проходил подготовку к постановке в плановый ремонт

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" проекта 11356 после планового ремонта на одном из предприятий на Балтике возвращается в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Об этом ТАСС сообщил источник.

"В настоящее время фрегат совершает переход с Балтики в Средиземное море", - уточнил он. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В мае ТАСС сообщал, что фрегат "Адмирал Григорович" после вахты в Средиземном море прибыл в Балтийск, где в течение нескольких дней проходил подготовку к постановке в плановый ремонт.

Как сообщила пресс-служба королевского ВМФ Великобритании, когда "Адмирал Григорович" следовал через Северное море и британские каналы, его сопровождал фрегат УРО (управляемое ракетное оружие) "Ричмонд" класса "Тип 23".

"Адмирал Григорович" - первый из трех фрегатов проекта 11356, построенных на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" для Черноморского флота.