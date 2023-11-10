10 ноября, 08:21

Источник: фрегат "Адмирал Григорович" возвращается в состав Средиземноморской эскадры

Фрегат "Адмирал Григорович" ранее после вахты в Средиземном море прибыл в Балтийск, где в течение нескольких дней проходил подготовку к постановке в плановый ремонт

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" проекта 11356 после планового ремонта на одном из предприятий на Балтике возвращается в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Об этом ТАСС сообщил источник.

"В настоящее время фрегат совершает переход с Балтики в Средиземное море", - уточнил он. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В мае ТАСС сообщал, что фрегат "Адмирал Григорович" после вахты в Средиземном море прибыл в Балтийск, где в течение нескольких дней проходил подготовку к постановке в плановый ремонт.

Как сообщила пресс-служба королевского ВМФ Великобритании, когда "Адмирал Григорович" следовал через Северное море и британские каналы, его сопровождал фрегат УРО (управляемое ракетное оружие) "Ричмонд" класса "Тип 23".

"Адмирал Григорович" - первый из трех фрегатов проекта 11356, построенных на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" для Черноморского флота. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация