В РФ создали авиаракету нового поколения, объединяющую свойства двух боеприпасов

В Ростехе отметили, что разработка превосходит по своим характеристикам все имеющиеся отечественные и зарубежные аналоги

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Коллектив НПО "Сплав" имени А. Н. Ганичева (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") создали неуправляемую авиационную ракету (НАР) нового поколения с высокоэффективным двигателем, заложив основу для создания ракет, объединяющих свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов. Об этом сообщили журналистам в Ростехе по итогам вручения премии имени Николая Макаровца.

"В номинации "За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения" победителем признан авторский коллектив Научно-производственного объединения "Сплав" имени А. Н. Ганичева", представивший разработку 80-мм неуправляемой авиационной ракеты нового поколения. Авторы смогли решить ряд сложных научных, технических и практических задач, создав ракету, применение которой позволяет обеспечить поражение как открыто расположенных целей, так и находящихся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах. Научная новизна работы состоит в том, что впервые заложена основа создания многофункциональных авиационных боеприпасов, которые объединили свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов", - сообщили там.

Как отметили в Ростехе, разработка превосходит по своим характеристикам все имеющиеся отечественные и зарубежные аналоги. Новый малогабаритный высокоэффективный ракетный двигатель позволяет проектировать на его основе перспективные неуправляемые, корректируемые и управляемые авиационные средства поражения.

Кроме того, коллектив "Сплава" победил в номинации "За внедрение передовых технологий и инновационных решений", разработав и внедрив в производство гибридное теплозащитное покрытие выходного конуса соплового блока снаряда РСЗО калибра 122 мм. Решения используют только отечественные материалы и позволяют обеспечить безотказное функционирование реактивного снаряда.

В номинации "За вклад в области разработки и производства продукции гражданского назначения" победили специалисты АО "Центр научно-технических услуг "Динамика", разработавшие тренажер экипажа вертолета Ми-171А2. Победителем в номинации "За личный вклад в повышение конкурентоспособности продукции" стал проект специалиста АО "Технодинамика" по разработке агрегатов для кислородной системы экипажа и переносного кислородного оборудования на самолеты МС-21 и SJ-100, превосходящего иностранные аналоги.

Лучшей научной работой стало исследование специалистов ФКП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" о перспективных полиазотистых соединениях для создания высокоэнергетических конденсированных систем нового поколения и изготовление экспериментальных образцы высокоэнергетических порохов, лауреатами в номинации "Заслуженный ветеран" стали работники, внесшие значительный вклад в развитие отрасли, из АО "Научно-исследовательский институт полимерных материалов", АО "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" имени А. Н. Ганичева" и АО "Научно-исследовательский технологический институт имени П. И. Снегирева".

О премии

Премия имени Н. А. Макаровца была учреждена в 2020 году по инициативе Ростеха в честь выдающегося ученого и талантливого руководителя, 30 лет возглавлявшего тульское НПО "Сплав".

Макаровец родился 21 марта 1939 года. Участвовал в создании зарядов твердого топлива для ракетных комплексов, входил в государственную комиссию по испытаниям межконтинентальных баллистических ракет. Макаровец - автор более 250 научных трудов и 130 изобретений, имел множество государственных наград, был действительным членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, Российской академии естественных наук, Российской инженерной академии, почетным работником высшего профессионального образования РФ. Умер 31 марта 2019 года.