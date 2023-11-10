10 ноября, 08:57,
обновлено 10 ноября, 09:00

В ГД внесли законопроект о наказании за часть преступлений против службы на добровольцев

Антон Новодережкин/ ТАСС
© Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла в Госдуму законопроект о распространении уголовной ответственности за ряд преступлений против военной службы на участников добровольческих формирований. Документ размещен в думской базе данных.

Сейчас статьей 331 Уголовного кодекса РФ предусмотрено, что преступлениями против военной службы признаются преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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