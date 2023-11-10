10 ноября, 09:20

"Калашников" начал поставки обновленных комплектов формы из поглощающей ИК-лучи ткани

По данным концерна, демисезонный костюм состоит из куртки и брюк из износостойкого неутепленного немембранного высокоэластичного в четырех направлениях материала, брюки оснащены вставками для защиты коленных суставов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Входящая в концерн "Калашников" компания "Триада-ТКО" начала поставки обновленных всесезонных комплектов полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих, верхняя часть которого сделана из ткани, поглощающей инфракрасные лучи. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") начало поставки обновленной версии костюмов демисезонных и утепленных из состава ВКПО 3.0 в адрес заказчика. <…> Теперь на куртках костюмов демисезонного и утепленного добавлены погоны, которых не было в предыдущей версии ВКПО 3.0. Помимо этого, верхняя часть костюмов выполнена из ткани с ИК-ремиссией", - сообщили там.

В "Калашникове" отметили, что демисезонный костюм состоит из куртки и брюк из износостойкого неутепленного немембранного высокоэластичного в четырех направлениях материала, брюки оснащены вставками для защиты коленных суставов. Дополнительные карманы позволят разместить необходимое имущество.

Утепленный костюм состоит из куртки и брюк-самосбросов, изготовлен из износостойкого материала с мембранным покрытием, синтетический утеплитель обеспечивает термоизоляцию, сохраняет свои свойства после компрессии и в намокшем состоянии. Конструкция костюма позволяет утеплиться за минимальное время даже на непродолжительных остановках.

О начале поставок ВКПО 3.0 "Калашников" сообщал в мае. Комплект был разработан компанией совместно со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения МО РФ, изготовлен из материалов с улучшенными свойствами, исполнен в новой расцветке. 

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Россия
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