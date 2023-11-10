Роту группировки "Днепр" представили к наградам за героизм и мужество

По данным Минобороны, личный состав роты под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожил военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил военнослужащих роты группировки "Днепр" к государственным наградам за героизм и мужество, проявленные в ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к государственным наградам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что личный состав роты под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожил военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра. "Подразделением под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова большинство боевиков были уничтожены, а 11 украинских военнослужащих взяты в плен", - добавили в Минобороны.