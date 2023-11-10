10 ноября, 14:52

Летчики Балтфлота провели практические бомбометания на полигоне под Калининградом

Они отработали элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения "противником" средств радиоэлектронного подавления

КАЛИНИНГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. Порядка 10 экипажей самолетов Су-30СМ2 и Су-24М морской авиации Балтийского флота были задействованы в учениях с практическим бомбометанием на полигоне в Калининградской области, сообщила пресс-служба флота.

"Экипажи около 10 современных истребителей Су-30СМ2 и фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации флота отработали в ходе выполнения учебно-тренировочных полетов задачи по предназначению - огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, в ходе учения экипажи боевых самолетов выполнили бомбометание по мишенному полю и наземным целям на одном из полигонов в восточной части Калининградской области.

Уточняется также, что летчики совершили около 20 вылетов, в ходе выполнения которых было разыграно несколько тактических эпизодов по отработке задач по предназначению. Кроме того, они отработали элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения "противником" средств радиоэлектронного подавления.

"В ходе боевого применения экипажи, преодолев систему противовоздушной обороны, сбросили бомбы по различным целям на полигоне в Калининградской области. Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации выполняли как в дневное, так и в ночное время", - констатировали во флотской пресс-службе.

О самолетах

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Су-30СМ2 - истребитель новейшей модификации. Основным отличием модернизированного Су-30СМ2 от его предшественника Су-30СМ является то, что в нем произведена замена импортного оборудования на отечественные аналоги. Истребитель получил улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления с обеспечением увеличения дальности обнаружения воздушных целей. Кроме того, расширена номенклатура применяемых управляемых авиационных средств поражения класса "воздух - воздух", "воздух - поверхность" по воздушным, наземным, в том числе радиолокационным и морским целям с увеличением дальности их применения. 

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